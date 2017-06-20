Акционеры «Роснефти» на общем собрании (намечено на 22 июня) могли бы обсудить вопрос об увеличении дивидендов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Прайм».

«Конечно, просил бы вернуться к вопросам фискального характера, а именно, к выплате дивидендов в 50% от чистой прибыли», – сказал он.

Ранее совет директоров нефтяной госкомпании рекомендовал утвердить дивиденды за 2016 год на уровне 35% чистой прибыли по МСФО (международным стандартам). Объем выплат, как ожидается, составит около 63,4 млрд рублей, или 5,98 рубля на акцию.

В конце апреля текущего года глава правительства Дмитрий Медведев поручил госкомпаниям направлять на дивиденды не менее 50% прибыли по итогам 2016 года. Путин это поручение одобрил. Тогда же, в апреле, «Ведомости» писали, что для «Роснефти» правительство сделает единственное исключение, разрешив ей распределить между акционерами менее 50% прибыли.

В 2016 году правительство также добилось, чтобы госкомпании увеличили дивиденды до 50% прибыли (до этого они платили 25%). Тем не менее, «Роснефть» по итогам 2015 года также распределила между акционерами 35% прибыли.

Основной акционер «Роснефти», госхолдинг «Роснефтегаз» (также управляет госпакетом акций «Газпрома») в прошлом году добился сокращения дивидендных выплат примерно до четверти чистой прибыли. Что касается выплат акционерам за 2016 год, источники «Интерфакса» сообщали, что «Роснефтегаз» от них освободят из-за полученного холдингом убытка.