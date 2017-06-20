Президент США Дональд Трамп провел 20 июня краткую встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Как отмечает Associated Press, встреча лидеров двух стран произошла сразу после того, как американский Минфин расширил санкции в отношении России.
https://twitter.com/PressSec/status/877184440493121536
На встрече Порошенко и Трамп обсудили ситуацию на востоке Украины и программу реформ, которую собирается проводить Киев, передает Reuters. В свою очередь, президент США заявил, что у него состоялась «очень очень хорошая дискуссия» с украинским лидером.
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