Президент США Дональд Трамп провел 20 июня краткую встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Как отмечает Associated Press, встреча лидеров двух стран произошла сразу после того, как американский Минфин расширил санкции в отношении России.

https://twitter.com/PressSec/status/877184440493121536

На встрече Порошенко и Трамп обсудили ситуацию на востоке Украины и программу реформ, которую собирается проводить Киев, передает Reuters. В свою очередь, президент США заявил, что у него состоялась «очень очень хорошая дискуссия» с украинским лидером.

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