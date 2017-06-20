Президент США Дональд Трамп провел 20 июня краткую встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Как отмечает Associated Press, встреча лидеров двух стран произошла сразу после того, как американский Минфин расширил санкции в отношении России.

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На встрече Порошенко и Трамп обсудили ситуацию на востоке Украины и программу реформ, которую собирается проводить Киев, передает Reuters. В свою очередь, президент США заявил, что у него состоялась «очень очень хорошая дискуссия» с украинским лидером.

Ранее 20 июня власти США включили в санкционный список, составленный против России после конфликта на Украине, 38 физических лиц и компаний. В перечне, в частности, оказались частная военная компания «Вагнер» и ее руководитель Дмитрий Уткин, фирма бизнесмена Евгения Пригожина Concord Catering, курирующий Крым замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров.

Кроме того, в список попали два десятка структур, связанных с «Транснефтью», несколько небольших российских банков, работающих в Крыму, а также ИФД «Капиталъ», один из крупнейших в РФ финансовых холдингов.

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Ранее 20 июня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду, что на встрече Порошенко и Трампа американская сторона даст Киеву «мощный сигнал» о необходимости соблюдения Минских соглашений. Комментируя высказывание Порошенко, что Трамп встретится с ним раньше, чем с Путиным, Песков отметил: «Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки».