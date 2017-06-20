Президент России Владимир Путин заявил, что в России с протестными акциями «все посвободней и попроще», чем на Западе. Его слова приводит «Интерфакс».

«Там – нет, там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже. Там выстроена хорошо система, а у нас – нет», – сказал Путин.

Он добавил, что протестных акций, которые направлены «на реальное вскрытие каких-то проблем», бояться не стоит.

«Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит. И, если на местах люди это видят и заявляют об этом – а что стесняться? Мне кажется этого не нужно бояться», – подчеркнул президент.

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Ранее Путин высказал свое мнение о митингах 12 июня. Он заявил, что «это делается не для улучшения ситуации в стране, это делается не для решения каких-то проблем, перед которыми страна стоит, не для того, чтобы решить проблемы людей, а чтобы решить свои собственные, личные вопросы, связанные с саморекламой». В конце марта Путин, комментируя протестные митинги 26 марта, сравнил их с началом «арабской весны» и «Евромайдана».

12 июня в российских городах прошли масштабные акции против коррупции, закончившиеся массовыми задержаниями. По подсчетам «ОВД-Инфо», полиция задержала 1719 человек (866 из них – в Москве). После митингов в Москве и Санкт-Петербурге СК завел три уголовных дела о нападении на полицейских; фигурантами двух дел стали подростки.

После митингов 26 марта СК завел уголовное дело о хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейского и применении насилия по отношению к представителю власти. Его фигурантами стали семь человек, двое из них уже получили реальные сроки лишения свободы.