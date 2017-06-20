Объем торгов акциями АФК «Система» на Московской бирже 20 июня достиг максимума с начала мая, составив почти 1,7 млрд рублей против 157,8 млн рублей днем ранее.

Активные торги бумагами компании начались после 15:00 мск, когда в СМИ распространились сообщения, что «Роснефть» решила отказаться от иска к «Системе» на 170,6 млрд рублей. На этих новостях стоимость одной акции «Системы» подскочила с 12,7 до 15,4 рубля.

Через полчаса после появления новостей об отказе от иска представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что компания не отказывалась от иска к «Системе» и не обращалась в суд, а поступившие туда документы были подделаны. Позже стало известно, что «Роснефть» обратилась по факту подлога в правоохранительные органы. К закрытию торгов котировки «Системы» вернулись к утренним значениям на уровне 13 рублей за акцию.

Аналитик «Финама» Богдан Зварич заявил, что аналогичные сегодняшнему объемы торгов наблюдались лишь 3 мая – на следующий день после подачи иска «Роснефти» – и объяснялись тем, что инвесторы начали активно избавляться от бумаг «Системы». Кто сумел заработать на покупке акций «Системы» сегодня – непонятно: основные обороты, по данным Bloomberg, прошли через брокеров БКС, ITInvest и «Ренессанс Капитал».

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«Роснефть» и перешедшая под ее контроль «Башнефть» подали иск к «Системе» 2 мая. Сумма требований изначально составляла 106,6 млрд рублей, но затем была скорректирована до 170,6 млрд рублей. «Роснефть» считает, что «Башнефть» потеряла эти деньги при реорганизации структуры собственности в 2013–2014 годах, когда компания была под контролем «Системы».