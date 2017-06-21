Журналисты BuzzFeed опубликовали очередную часть расследования о странных смертях в Великобритании, связанных с Россией. На этот раз – историю эксперта по делу Александра Литвиненко, специалиста по воздействию радиации Мэтью Панчера. Радиолог умер год назад. По официальной версии, он покончил с собой, но довольно странным способом – нанес себе множество колотых ран сразу двумя ножами. Авторы расследования считают, что за этим – как и за гибелью других людей, связанных с Россией, за последние годы – могут стоять российские власти.

Согласно источникам BuzzFeed, версию о «российском следе» поддерживает разведка США. Она даже передала Великобритании некие материалы по этому делу. Какие именно – не уточняется.

Как и в гибели Александра Перепеличного (информатора по делу Сергея Магнитского, которому BuzzFeed посвятил одну из предыдущих публикаций), в истории Панчера много странностей. Их может быть достаточно для того, чтобы поставить под сомнение версию о суициде – и для критики в адрес британского следствия.