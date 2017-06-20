Самолет-разведчик США RC-135 выполнил над Балтийским морем «провокационный разворот» в сторону российского истребителя Су-27. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в Republic.

По данным ведомства, 19 июня российские средства контроля воздушного пространства над Балтийским морем обнаружили летящий в сторону границы России самолет, оказавшийся американским RC-135. Для его перехвата в воздух подняли Су-27.

В ходе сопровождения RC-135 попытался сблизиться с Су-27 и совершил «провокационный разворот», а российский пилот, в свою очередь, «отреагировал на маневр» и продолжил сопровождение, пока самолет-разведчик не изменил направление.

Как уточняют в Минобороны, «буквально через 10 минут» после произошедшего в эту же зону над морем вошел еще один RC-135, который так же был перехвачен истребителем РФ. Таким образом в ведомстве прокомментировали слова американской стороны о «провокационном поведении» Су-27.

Также подчеркивается, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами, а за «последнюю неделю» самолеты-разведчики США и стран НАТО совершили более «полутора десятков» разведывательных полетов над Балтикой у границ России.

Как ранее передавал Fox News со ссылкой на источник в американском правительстве, в условиях регулярных сближений российских и американских самолетов над Балтикой 19 июня Су-27 впервые подлетел к RC-135 на расстояние в полтора метра.

Собеседник телеканала, кроме того, назвал поведение пилота Су-27 «провокационным» и сказал, что российский истребитель «хаотично» летал. В американской армии сближение сочли «небезопасным».