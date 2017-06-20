Организаторы «Прямой линии» и пресс-служба Кремля заранее согласовали неудобные вопросы президенту Владимиру Путину через sms-сообщения, которые появлялись в эфире телеканалов. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на нескольких готовивших передачу сотрудников.

Как отмечается, согласование прошли все сообщения, включая вопросы об отставке и об оппозиционере Алексее Навальном.

15 июня Прямая линия с российским лидером прошла в 15-й раз, Путин общался с россиянами в течение четырех часов. В эфире регулярно появлялись всплывающие окна с неудобными вопросами.

У президента, например, спрашивали, действительно ли он считает, что «народ поверит в этот цирк с подставными вопросами», а также, среди прочего, уточняли, что положительного Путин сделал для пенсионеров за время нахождения в должности. Всего было около десятка таких сообщений.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это «несправедливой критикой».