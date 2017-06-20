Руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» (организатор размещения) Андрей Соловьев рассказал «Ведомостям» о покупателях нового выпуска российских евробондов.

«Большую часть выпуска выкупили иностранные инвесторы, причем наибольший объем пришелся на американских инвесторов. Также активно покупали бумаги европейские и азиатские инвесторы», – сообщил он.

Ранее 20 июня Россия разместила два транша еврооблигаций на общую сумму $3 млрд. Евробонды на 10 лет выпущены в объеме $1 млрд, ставка доходности по ним составит 4,25% годовых, на 30 лет – $2 млрд, ставка – 5,25%.

Как сообщалось, перед закрытием книги заявок спрос на российские евробонды достиг $6,6 млрд.

В ВТБ также отмечали «широкую географию» инвесторов, но подчеркивали, что приобретать евробонды могли и российские госбанки.

В мае 2016 года Россия выпустила евробонды впервые с 2013 года, при этом большинство зарубежных банков не участвовали в размещении. Облигации на 10 лет в объеме $1,75 млрд разместили под 4,75% годовых. В Минфине тогда указывали, что более 70% бумаг купили иностранные инвесторы.

В сентябре прошлого года РФ выпустила евробонды сроком на десять лет еще на $1,25 млрд под 3,9% годовых.