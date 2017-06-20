В Москве задержан начальник отдела чартерных и блочных перевозок авиакомпании «Аэрофлот» Дмитрий Купко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным агентства, Купко задержали в офисе «Аэрофлота» на Арбате. Собеседник ТАСС в компании подтвердил эту информацию, а также уточнил, что задержание не связано с деятельностью авиаперевозчика.

«Но в случае, если обвинения подтвердятся, данный сотрудник будет незамедлительно уволен из компании», – подчеркнул он.

Как сообщается, Купко фигурирует в трех уголовных делах, и ранее по его месту работы уже проходили следственные действия.

«Они [уголовные дела] касаются хищения объектов торговой недвижимости, в частности, одно из них расследуется сейчас Главным следственным управлением по Московской области. В рамках расследования брат Дмитрия Купко Сергей был арестован в сентябре 2016 года и находится под домашним арестом», – рассказал источник агентства.

В пресс-службе «Аэрофлота» задержание пока не прокомментировали.