Министр иностранных дел Сергей Лавров пожаловался на критику западных стран в адрес России, передает ТАСС.

По его словам, Евросоюз и США необоснованно перекладывают вину на Россию после событий в разных регионах.

«[Президент Украины Петр] Порошенко не может выполнить свои обязательства по минским договоренностям – санкции против России. В Сирии происходят очень сложные процессы – виновата только Россия и, естественно, режим [президента Башара] Асада <…> Много примеров можно привести, когда любое развитие событий в каком-то регионе мира, которое не нравится американским конгрессменам, тут же пытаются свалить на нас», – заявил Лавров.

Глава МИД также выразил сожаление по поводу «русофобской одержимости американских коллег» и подчеркнул, что она «переходит все грани».

«У нас в России такая традиция есть: когда идешь домой, там бабушки сидят на лавочке и рассказывают друг другу истории. Так что мы привыкшие», – резюмировал министр.

Ранее 20 июня США расширили введенные из-за ситуации на Украине антироссийские санкции. В новый список, среди прочих, были включены частная военная компания «Вагнер», структура миллиардера Евгения Пригожина Concord Catering («Комбинат питания “Конкорд”»), а также ИФД «Капиталъ»

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19 июня Евросоюз на год продлил запрет на инвестиции в Крым, а также на импорт в ЕС продуктов с полуострова.