Сторонники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подали заявление в Следственный комитет на чиновников Роскомнадзора и Минкомсвязи. Об этом Александр Литреев, Владислав Здольников и Александр Брусенцев рассказали «Ведомостям».

Согласно заявлению, чиновников нужно привлечь к ответственности по статьям 306 УК РФ (Заведомо ложный донос), 293 УК РФ (Халатность) и 285 УК РФ (Злоупотребление служебными полномочиями).

Авторы письма считают, что в Роскомнадзоре и Минкомсвязи знали об уязвимости системы блокировок сайтов еще с конца зимы 2017 года. В качестве доказательства они приводят письменный ответ Минкомсвязи на февральский запрос компании «Нетфокс», где упоминается уязвимость и говорится о «работе по корректировке».

Кроме того, по мнению активистов, чиновники хотели избежать ответственности за уязвимость и не информировали о ней владельцев сайтов. Роскомнадзор также обратился в МВД с просьбой проверить Литреева и Здольникова по подозрению в организации блокировок сайтов только ради уклонения от ответственности и не предоставил никаких доказательств, резюмируют они.

Заметка дополняется.