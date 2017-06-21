Сторонники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подали заявление в Следственный комитет на чиновников Роскомнадзора и Минкомсвязи. Об этом Александр Литреев, Владислав Здольников и Александр Брусенцев рассказали «Ведомостям».

Согласно заявлению, чиновников нужно привлечь к ответственности по статьям 306 УК РФ (Заведомо ложный донос), 293 УК РФ (Халатность) и 285 УК РФ (Злоупотребление служебными полномочиями).

Авторы письма считают, что в Роскомнадзоре и Минкомсвязи знали об уязвимости системы блокировок сайтов еще с конца зимы 2017 года. В качестве подтверждения своей позиции они приводят письменный ответ Минкомсвязи на февральский запрос компании «Нетфокс», где упоминается уязвимость и говорится о «работе по корректировке».

Кроме того, по мнению активистов, чиновники хотели избежать ответственности за уязвимость и не информировали о ней владельцев сайтов. Роскомнадзор также обратился в МВД с просьбой проверить Литреева и Здольникова только ради уклонения от ответственности и не предоставил никаких доказательств, резюмируют они.

Как сообщили газете сотрудник одного из крупных операторов связи и чиновник федерального ведомства, проблема уязвимости обсуждалась с весны, но Роскомнадзор проблему «никак не решал».

Два близких к Минкомсвязи собеседника уточнили изданию, что процесс блокировок полностью контролируется Роскомнадзором и не входит в компетенцию министерства.

Непосредственно в Минкомсвязи и в СК отказались от комментариев. Представитель надзорного ведомства также не стал обсуждать жалобу, но подчеркнул, что «у любого гражданина есть право обращаться в те органы власти, в которые он посчитает нужным».

Ранее в июне Роскомнадзор подал жалобу на сторонников ФБК в МВД, обвинив их организации ложных блокировок сайтов. После претензий надзорного органа Здольников и Брусенцев уехали на Украину.

До этого, в начале месяца, Здольников рассказал об «особенности» системы блокировок в Роскомнадзоре. Любой владелец запрещенного ресурса может нарушить работу других сайтов, включив их адреса в DNS-записи своего сайта. В таком случае провайдеры сочтут разрешенные ресурсы запрещенными к распространению на территории России.