Принадлежащий бизнесмену Александру Мамуту фонд A&NN Investments к 2020 году решил построить в Москве многопрофильный медицинский центр премиум-класса, пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», фонд Мамута владеет 100% ООО «Медхолдинг», в контактных данных которого указан сайт медцентра Norma Clinic. Центр построят на улице Толбухина по проекту французского архитектурного бюро. Издание отмечает, что частью центра станет историческая резиденция маршала Федора Толбухина 1936 года.

Исполнительный директор A&NN Надежда Ермакова рассказала газете, что участок под клинику площадью 1,1 га фонд приобрел около трех лет назад, строительство начнется не раньше 2018 года, а открыть центр планируют в первом квартале 2020 года.

По ее словам, суммарный размер вложений в запуск проекта предварительно оценивается в $100 млн, и часть средств «Медхолдинг» привлечет от сторонних инвесторов.

Как сообщила представитель A&NN, центр будет рассчитан на клиентов «с высоким уровнем дохода». По оценке главы НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Москвы Давида Мелика-Гусейнова, самые дорогие медицинские услуги в Москве сегодня у European Medical Center (EMC) и ОАО «Медицина», и, как заявил гендиректор ЕМС Андрей Яновский, средний чек в его клиниках – около €240. Ермакова уточнила, что в медцентре Мамута средний чек будет ниже, чем у ЕМС.