На следующей неделе Минфин внесет в правительство доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Как отмечается, новая концепция состоит из двух вариантов «автоподписки». Согласно одному из предложенных способов, в Трудовой кодекс вносятся поправки, в которых прописано, что при любом изменении трудового договора в нем должен появиться пункт об участии человека в ИПК.

В случае если работнику участие не будет нужно, он сможет написать заявление об отказе в кадровую службу и получить договор без соответствующего пункта.

Другой вариант по-прежнему предполагает подписку по умолчанию, так как в Минфине, уточняет Моисеев, «не теряют надежды найти юридически приемлемый путь ее внедрить». В то же время чиновник признает, что автоматическая подписка работника на ИПК без его письменного согласия противоречит Гражданскому кодексу.

Замминистра финансов добавил, что других «существенных» изменений в концепцию не вносили.

Заметка дополняется.