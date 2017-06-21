Совет Федерации закончит весеннюю сессию на два дня раньше Госдумы, в результате некоторые принятые депутатами законопроекты поступят на подпись президенту без одобрения верхней палаты парламента. О возникшем из-за этого конфликте пишет «Коммерсантъ».

Последнее заседание Совет Федерации проведет 19 июля, а Госдума – 21 июля. Депутаты считают, что сенаторы могли бы продлить срок работы, однако, как сообщили источники «Коммерсанта», против этого выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По их данным, таким образом она хочет показать, что с мнением верхней палаты надо считаться.

По словам сенатора Вячеслава Тимченко, в Госдуме могли бы оставить на последнее заседание 21 июля только законопроекты, которые должны рассматриваться в первом чтении. Однако на Совете Госдумы, где обсуждался вопрос о сроках работы, спикер Вячеслав Володин заявил, что не помнит о подобных договоренностях.

Газета напоминает, что сейчас на 21 июля в Госдуме планируется ратификация конвенции о выдаче преступников между Россией и Марокко. Такие документы Совет Федерации должен рассматривать в обязательном порядке. Источник «Коммерсанта» отметил, что если принятие документа пройдет в обход сенаторов, это не будет противоречить Конституции, но «ситуация получается плохая».