Основатель и генеральный директор Uber Трэвис Каланик подал в отставку. Об этом написала The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников газеты, на Каланика оказали давление крупнейшие инвесторы Uber, в том числе Benchmark. Пятеро инвесторов написали письмо руководству компании, в котором потребовали немедленного ухода Каланика. По данным NYT, с таким требованием они выступили, когда сам глава Uber уехал в Чикаго.

Каланик согласился покинуть пост гендиректора после длительных переговоров с инвесторами. Тем не менее, он останется в составе совета директоров Uber.

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Ранее предполагалось, что Каланик просто уйдет в отпуск на неопределенный срок после внутрикорпоративных скандалов в Uber. В начале июня по итогам рассмотрения жалоб сотрудников компании на сексизм и сексуальные домогательства из Uber уволили более 20 сотрудников, в том числе топ-менеджеров. В марте компанию покинул президент Джефф Джоунс.

Отношение клиентов к Uber стало ухудшаться после того, как сервис повысил тарифы во время протестов против миграционного указа президента США Дональда Трампа. Пользователи, выступающие против политики Трампа, также были недовольны тем, что Каланик состоял в консультативном совете бизнеса при президенте.