Основатель и генеральный директор Uber Трэвис Каланик подал в отставку. Об этом написала The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников газеты, на Каланика оказали давление крупнейшие инвесторы Uber, в том числе Benchmark. Пятеро инвесторов написали письмо руководству компании, в котором потребовали немедленного ухода Каланика. По данным NYT, с таким требованием они выступили, когда сам глава Uber уехал в Чикаго.

Каланик согласился покинуть пост гендиректора после длительных переговоров с инвесторами. Тем не менее, он останется в составе совета директоров Uber.

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Ранее предполагалось, что Каланик просто уйдет в отпуск на неопределенный срок после внутрикорпоративных скандалов в Uber. В начале июня по итогам рассмотрения жалоб сотрудников компании на сексизм и сексуальные домогательства из Uber уволили более 20 сотрудников, в том числе топ-менеджеров.

Заметка дополняется.