Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз объявил наследным принцем своего сына Мухаммеда бин Салмана. Об этом сообщает Saudi Press Agency.

В соответствии с королевским указом наследник престола назначен заместителем премьер-министра, а также продолжит возглавлять министерство обороны Саудовской Аравии.

https://twitter.com/Spa_Eng/status/877393711524610048

Заметка дополняется.