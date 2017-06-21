Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз объявил наследным принцем своего сына Мухаммеда бин Салмана. Об этом сообщает Saudi Press Agency.
В соответствии с королевским указом наследник престола назначен заместителем премьер-министра, а также продолжит возглавлять министерство обороны Саудовской Аравии.
https://twitter.com/Spa_Eng/status/877393711524610048
Заметка дополняется.
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