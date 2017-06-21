Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз объявил наследным принцем своего сына Мухаммеда бин Салмана. Об этом сообщает Saudi Press Agency.

В соответствии с королевским указом наследник престола назначен заместителем премьер-министра, а также продолжит возглавлять министерство обороны Саудовской Аравии.

Как отмечает Al Jazeera, до восхождения короля Салмана на престол в январе 2015 года Мухаммед был мало известен подданным. Пока сам Салман был кронпринцем, Мухаммед возглавлял его двор.

https://twitter.com/AJENews/status/877397948749021185

Ранее первым в очереди на престол был племянник короля Салмана Мухаммед бин Наиф бин Абдул-Азиз. Он занимал пост министра внутренних дел и заместителя премьер-министра, но был освобожден от них королевским указом 21 июня.