Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) занял 93-е место в рейтинге лучших вузов в Европе в 2017 году по версии Times Higher Education.

В рейтинг включили 400 университетов, всего в него попали 24 российских учреждения высшего образования. В промежуток 151–160 вошел Московский физико-технический институт (МФТИ), также во вторую сотню вошел Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Высшая школа экономики (ВШЭ), Казанский федеральный университет, МИФИ, Новосибирский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет вошли в категорию от 201 до 250 места.

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Большинство российских вузов, таким образом, поднялись в общем рейтинге более чем на 100 позиций. МГУ, например, в 2016 году занимал 188 место, МФТИ был в категории 301–350, а ИТМО – 351–400.

Первое место в рейтинге занял Оксфордский университет, за ним следует Кембриджский университет, а на третьей строчке расположился Имперский колледж Лондона.

При составлении рейтинга исследовались такие показатели как процесс обучения, количество исследовательских работ, процент их цитирования и международное взаимодействие вуза.

В общемировой рейтинг университетов, опубликованный ранее компанией Quacquarelli Symonds (QS), также попали 24 российских вуза. В сотню попал МГУ, он занимал 95-ю строчку.

В 2012 году президент России Владимир Путин потребовал, чтобы к 2020 году как минимум пять российских вузов попали в топ-100 рейтинга.