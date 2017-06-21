Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о поправках в российский бюджет 2017 года. Трансляция заседания ведется на парламентском сайте. За изменения проголосовали 323 депутата, против – 94, никто не воздержался.

Согласно корректировкам, ожидаемый дефицит бюджета сокращен с 3,2% до 2,1% ВВП. Кроме того, прогнозируемая инфляция в текущем году составит 3,8% вместо 4%, а цена на нефть – $45,6 вместо $40.

Второе чтение законопроект прошел 16 июня, первое – 9 июня. Ко второму чтению депутаты рассмотрели более 130 поправок в бюджет и перераспределили в общей сложности 18 млрд рублей.

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В частности, на дотации регионам выделили дополнительные 660 млн рублей, на финансирование автомобильной трассы «Таврида» в Крыму – более 900 млн рублей. Как подсчитало РБК, раздел бюджета «национальная экономика» пополнился 10,2 млрд рублей, а секретная часть бюджета увеличилась на 1,7 млрд рублей.