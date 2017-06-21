Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, который разрешает засекретить персональные данные лиц, находящихся под охраной Федеральной службы охраны (ФСО). Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

В числе персональных данных: банковские счета, информация о недвижимости, включая зарубежную, и другом имуществе. Засекречиваются также данные членов семей, при этом не указывается, кто именно подразумевается под ними.

Исключение составляют данные, которые обязательны для опубликования.

Госохрану предоставляют президенту, премьер-министру, главам Генпрокуратуры и СК, спикерам обеих палат парламента, а также председателям Конституционного и Верховного судов. ФСО также охраняет членов их семей. Список людей, находящихся под охраной ФСО, может дополняться по распоряжению президента России Владимира Путина. Полный список засекречен.

В инициативе также прописывается право ФСО на ограничение аэропортов, трасс, морских и речных портов.

Законопроект внес президент России Владимир Путин, но пункт о засекречивании персональных данных появился после принятия соответствующей поправки во втором чтении.

Заметка дополняется.