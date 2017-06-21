Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, который разрешает засекретить персональные данные лиц, находящихся под охраной Федеральной службы охраны (ФСО). Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

В числе персональных данных: банковские счета, информация о недвижимости, включая зарубежную, и другом имуществе. Засекречиваются также данные членов семей, при этом не указывается, кто именно подразумевается под ними.

Список людей, находящихся под охраной ФСО, формируется по распоряжению президента России Владимира Путина. Сам список засекречен.

Заметка дополняется.