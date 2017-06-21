Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 60 рублей. Это произошло впервые с 2 февраля.

По состоянию на 10:28 мск, курс американской валюты рос на 47 копеек до 60,8 рубля. Курс евро повышался на 50 копеек до 66,97 рубля, а затем превысил 67 рублей – впервые с декабря 2016 года.

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Ослабление российской валюты произошло на фоне падения мировых цен на нефть. Так, котировки Brent в первой половине торгов 21 июня опустились на 1% до $45,56 за баррель, а WTI подешевела на 0,7% до $43,2 за баррель.

В свою очередь, давление на нефтяные цены оказали опасения игроков рынка, что усилий ОПЕК, решившейся продлить соглашение о заморозке добычи, будет достаточно для стабилизации котировок. Так, несмотря на соглашение, нефтедобыча в США, Ливии и Нигерии продолжает расти.