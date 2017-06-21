Основными покупателями размещенных 20 июня российских еврооблигаций стали зарубежные инвесторы. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов, передает «Прайм».

По его словам, наибольший спрос пришелся на 30-летние евробонды – иностранные покупатели приобрели 95% выпущенных бумаг. Объем выпуска облигаций со сроком погашения 30 лет составил $2 млрд. Еще на $1 млрд были выпущены евробонды сроком на 10 лет. Ставка доходности по 10-летним бумагам составит 4,25% годовых, по 30-летним – 5,25%.

В Минфине сочли успешным прошедшее размещение, которое состоялось, по словам Силуанова, «несмотря на все ограничения и санкции». В общей сложности около 85% всех еврооблигаций купили иностранцы, примерно 15% – российские структуры.

Как заявил министр финансов, зарубежные инвесторы – известные структуры, в том числе пенсионные фонды (конкретных названий он не привел). Покупателями облигаций со стороны России выступили банки.

В мае 2016 года Россия выпустила евробонды впервые с 2013 года, при этом большинство зарубежных банков отказалось участвовать в размещении. Транш 10-летних облигаций в объеме $1,75 млрд был размещен под 4,75% годовых. В Минфине указывали, что более 70% бумаг купили иностранные инвесторы. В сентябре прошлого года РФ выпустила евробонды сроком на десять лет еще на $1,25 млрд под 3,9% годовых.