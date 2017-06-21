ВВП в мае 2017 года вырос на 3,1% по сравнению с маем 2016 года. Об этом сообщили в Минэкономразвития, передает «Интерфакс».

Рост российского ВВП, таким образом, ускорился почти в два раза по сравнению с апрелем. Тогда месячный рост составлял 1,7% (эту оценку повысили с 1,4% после уточнения данных Росстатом).

«Значительный положительный вклад в рост ВВП в мае внесли все основные отрасли экономики – обрабатывающая и добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, строительство», – отметили в ведомстве.

Всего за первые пять месяцев экономика России выросла на 1,3%.

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Как ранее сообщало международное рейтинговое агентство Fitch, в 2017 году начали восстанавливаться страны с развивающейся экономикой, в том числе Россия. Эту же тенденцию отмечали в рейтинговом агентстве Moody's, прогнозируя экономике России рост 1,5% в 2017 году.

По прогнозам Минэкономразвития, рост ВВП России в 2017 году составит 2%.