Российский истребитель Су-27 помешал истребителю НАТО F-16 приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса».

Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря 21 июня. Когда натовский истребитель попытался сопроводить борт Шойгу, Су-27 «показал свое вооружение, качнув крыльями». Точно такую же формулировку использовали в своих заметках РИА Новости и ТАСС, также ссылаясь на своих корреспондентов на борту главы Минобороны.

20 июня над Балтийским морем произошло сближение Су-27 и самолет-разведчика США RC-135. Источники Fox News отметили, что российский истребитель впервые подлетел к RC-135 на расстояние в полтора метра. В Минобороны позднее объяснили, что американский разведывательный самолет выполнил «провокационный разворот» в сторону Су-27, на который и отреагировал российский пилот.

Осенью 2016 года The Washington Post писала, что российские пилоты издеваются над летчиками НАТО, летающими над Балтикой. Сообщалось, что самолеты РФ сближаются с самолетами НАТО на расстояние до девяти метров, и в некоторых случаях «русские пилоты» показывали летчикам НАТО средний палец.