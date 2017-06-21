Видео о работе российской авиации в Сирии, которое президент России Владимир Путин показал журналисту Оливеру Стоуну, предоставило Минобороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Могу подтвердить, это действительно материалы нашего министерства обороны. Это часть доклада президенту, министр обороны давал это президенту. Некая часть была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну», – с приводит его слова «Интерфакс».

Песков назвал неверной информацию о том, что видео фальшивое.

В фильме «Путин» Оливера Стоуна российский президент показал режиссеру видео, где, по его словам, зафиксирована «работа нашей авиации» в Сирии. Позднее независимая исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) заявила, что на видео американский вертолет «Апач» атакует талибов в Афганистане в 2009 году. При этом в ролике наложены переговоры украинских пилотов.

Документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», состоящий из четырех частей, вышел 12–15 июня. Основу картины составили несколько бесед с российским лидером, записанных в течение двух лет. Стоун подчеркивал, что у американцев нет «полного представления» о российском президенте, поэтому он решил снять о нем фильм.