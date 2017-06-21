«Новая газета» попросила главу Чечни Рамзана Кадырова содействовать в допросе бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Обращение опубликовано на сайте «Новой газеты».

«В силу того, что ни СК РФ, ни ФСБ РФ, ни суд оказались не в состоянии опросить жителя Чеченской Республики Руслана Геремеева, проживающего в селе Джалка Шелковского района, просим вашего содействия в том, чтобы этот, как нам кажется, известный вам человек, ответил на вопросы, имеющие ключевое значение для установления истины по делу об убийстве Бориса Немцова», – подчеркивается в заявлении.

Издание предлагает задать Гереемеву, в том числе, следующие вопросы: «С какой целью вы выезжали в командировку в Москву и кто вам подписывал командировочное предписание?», «Чем занимались в Москве проживавшие в ваших квартирах Дадаев, Губашев, Бахаев и Эскерханов?», «Почему вы покинули Москву сразу после убийства вместе с ныне подсудимыми?».

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Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года в Москве.

Заметка дополняется.