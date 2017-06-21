Депутат всех семи созывов Госдумы от фракции КПРФ Сергей Решульский написал заявление о прекращении полномочий. Об этом сообщает РБК.

«Мне врачи сказали не нервничать, а тут такой режим работы в Думе, сами знаете», – пояснил он свое решение.

Решульский также занимает пост первого замруководителя фракции.

Как пишет РБК, Решульский поддержал инициативу коллеги по фракции Валерия Рашкина рассмотреть на заседании Госдумы требование проверить факты из расследования Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

Сергею Решульскому 65 лет. В Госдуме он входит в комитет по охране здоровья. В последнем законопроекте, который он внес на рассмотрение, предлагалось уточнить процедуру выдачи земельных участков для людей с инвалидностью.