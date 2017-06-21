Суд арестовал на месяц бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, задержанного по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Дождь» из зала суда.

Как отмечает «Дождь», следователи назвали поводом для ареста то, что у Малобродского два гражданства: российское и израильское.

Об аресте Малобродского ходатайствовало следствие. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (статья 159 УК РФ).

Во время судебного заседания 21 июня стали известны новые подробности дела. Так, по версии следствия, руководство «Седьмой студии» похитило деньги, выделенные на спектакль «Сон в летнюю ночь». На суде прокурор заявил, что спектакль не состоялся. При этом защита Малобродского подчеркивала, что спектакль был поставлен и сыгран, в качестве доказательства приводились многочисленные рецензии на него. Прокурор в ответ на это заявил, что «написать можно всякое».

Премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» состоялась осенью 2012 года на площадке «Винзавода». В продаже доступны билеты на ближайшую постановку в «Гоголь-центре» 3 июля.

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Малобродского задержали 19 июня. Сам экс-глава «Гоголь-центра» отверг свою причастность к хищениям в «Седьмой студии». Он заявил, что не имел права банковской подписи и не участвовал в незаконном обналичивании средств, полученных из бюджета. Малобродский также подчеркивал, что с сентября 2011 по июнь 2012 был генеральным продюсером студии и заключил за это время несколько договоров – по доверенности, выданной ему гендиректором Юрием Итиным.

О том, что «Малобродский распоряжался деньгами» студии, говорилось в показаниях бывшего бухгалтера организации Нины Масляевой. На допросах Масляева также утверждала, что обналичивала бюджетные деньги по указанию руководства, после чего продюсеры студии расходовали их по своему усмотрению.

Итин и Масляева также выступают фигурантами дела «Седьмой студии», их обвиняют в хищении 1,2 млн бюджетных средств. В мае Итина отправили под домашний арест на два месяца, Масляеву заключили под стражу на тот же срок.

Серебренникова допросили по этому делу в качестве свидетеля. Обыски у него в квартире и в «Гоголь-центре» прошли 23 мая. Президент России Владимир Путин назвал организаторов обысков «дураками», а присутствие силовиков «нелепым». Источники «Дождя» сообщали, что сотрудники СК собирались добиться ареста Серебренникова, но позднее якобы получили указание от руководства «не трогать» режиссера.