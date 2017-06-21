Гражданин Сербии Димитрий Саша Каран погиб в Сирии во время службы в составе российских наемников.

Информацию о смерти Карана распространили в группе фанатов футбольного клуба «Войводина», в которую он входил. Позднее в группе «Сербские болельщики» уточнили, что он погиб в Сирии, куда он отправился воевать на стороне пророссийских сил в качестве добровольца.

По данным сербского издания «Вечерние новости», он предположительно умер от взрыва фугаса. 24-летний Каран до этого якобы воевал на Украине на стороне пророссийских сил.

Молдавская разведка ранее сообщила, что высланные из страны российские дипломаты вербовали жителей Молдавии для участия в военных действиях на Украине. При этом уточнялось, что власти могут отслеживать их передвижения на Украине благодаря данным СБУ. Когда те возвращались на родину, их якобы арестовывали.

О присутствии иностранных бойцов в тренировочном лагере для военных в Ростовской области Reuters рассказывал бывший российский военный.