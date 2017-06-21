Авиакомпания «Аэрофлот» отвергла информацию о задержании начальника отдела чартерных и блочных перевозок Дмитрия Купко. Об этом сообщает RNS.

В компании подчеркнули, что «никакого задержания на рабочем месте не производилось».

«По нашим данным, Дмитрий Купко проходит исключительно свидетелем по уголовному делу», – пояснил заместитель гендиректора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимир Александров.

Он добавил, что допрос Купко отложили до 22 июня.

О том, что Купко задержали в офисе «Аэрофлота» на Арбате, ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источники. В сообщении утверждалось, что задержанный фигурирует в трех уголовных делах, не связанных с деятельностью авиаперевозчика.