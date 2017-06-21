«Роснефть» рассмотрит возможность увеличения дивидендов до 50% от чистой прибыли по итогам 2017 года. Об этом 21 июня заявил глава российской нефтяной компании Игорь Сечин, передает «Прайм».

Накануне президент России Владимир Путин предложил «Роснефти» на ближайшем собрании акционеров рассмотреть вопрос о повышении дивидендных выплат до 50% прибыли с нынешних 35%. Как разъяснил Сечин, речь не шла о выплате дополнительных дивидендов компанией по итогам 2016 года.

Собрание акционеров «Роснефти» состоится в Сочи 22 июня. Как указывали «Ведомости», повестка собрания уже сформирована, и повысить дивиденды за 2016 год уже не получится. Источники газеты еще до заявления Сечина говорили, что изменения по дивидендам могут пройти только со следующего года.

В 2015 и 2016 году правительство России обязало госкомпании распределить между акционерами не менее 50% прибыли. Однако дивиденды «Роснефти» в 2015 году составили 35% прибыли; на том же уровне они должны остаться и по итогам 2016 года.

Основной акционер «Роснефти», госхолдинг «Роснефтегаз» (также управляет госпакетом акций «Газпрома») в прошлом году добился сокращения дивидендных выплат примерно до четверти чистой прибыли. Что касается выплат акционерам за 2016 год, источники «Интерфакса»сообщали, что «Роснефтегаз» от них освободят из-за полученного холдингом убытка.