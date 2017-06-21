Российская компания M9 Development начала продавать дома за биткоины. Акция стартовала 15 июня, внимание на нее обратило издание Forklog.

Акция распространяется на дома, расположенные в одном из поселков на Новорижском шоссе. Кирпичный дом площадью 115 квадратных метров, например, обойдется покупателю в 55 биткоинов.

Управляющий партнер компании Максим Морозов уточнил изданию «Инвест-Форсайт», что цены совпадают с рублевой стоимостью домов. При изменении курса биткоина цены на дома будут корректироваться.

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С начала года курс биткоина показал резкий рост. В начале года его стоимость составляла $1000, а 11 июня криптовалюта пробила отметку в $3000, установив исторический максимум.

Банк России в конце мая пообещал в течение месяца подготовить документы по налогообложению биткоина. Регулятор предложил считать криптовалюту цифровым товаром