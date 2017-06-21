Из-за расширения антироссийских санкций США не состоится раунд консультаций между заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

«После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области», – отметил Рябков.

Дипломат добавил, что ужесточение санкций против России – «политический подарок» президенту Украины Петру Порошенко. По словам Рябкова, ограничительные меры «введены под старым предлогом событий на Украине».

«Несуразность этой мотивировки очевидна, особенно с учетом того, что американцы теперь фактически обвиняют в украинском кризисе, среди прочих, московский байк-центр и известную компанию, занимающуюся кейтерингом. Абсурдность такого рода решений сопоставима разве что с прошлогодним включением в американские санкционные списки московского бассейна “Чайка” (видимо, тогда повод нашли в местоположении бассейна – рядом с Крымским мостом через Москва-реку)», – подчеркнул Рябков.

20 июня американский Минфин включил в санкционный список, составленный против России после конфликта на Украине, 38 физических лиц и компаний. В перечне, в частности, оказались частная военная компания «Вагнер» и ее руководитель Дмитрий Уткин, фирма бизнесмена Евгения Пригожина Concord Catering, курирующий Крым замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров, работающие в Крыму российские банки и организации, связанные с «Транснефтью», а также ИФД «Капиталъ», один из крупнейших в РФ финансовых холдингов.

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