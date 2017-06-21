Краснодарский районный суд оштрафовал координатора «Открытой России» Яну Антонову за «осуществление деятельности нежелательной организации». Об этом в фейсбуке рассказала координатор правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова.

Она отметила, что штраф составил 15 тысяч рублей.

«Есть в Кранодаре Яна Антонова, никогда не имевшая отношения и близко не подходившая к Otkrytaya Rossia, которая с точки зрения прокуратуры там состоит. Как Яна могла осуществлять там деятельность, осталось загадкой, однако решение вынесено. Его мы, разумеется, обжалуем и можем в данном пункте лишь пожелать полномочным лицам не увольнения, а выговора», – написала Баронова.

О том, что прокуратура Краснодара обвинила Антонову в сотрудничестве с нежелательной организацией, сообщалось в конце мая. На нее завели административное дело по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории России организации, в отношении которой принято решение о ее нежелательности) за то, что она якобы состоит в британской Otkrytaya Rossia. Активистка подчеркивала, что сотрудничает с российским движением «Открытая Россия», которого нет в списке нежелательных.

Как отмечалось, по протоколу «осуществление деятельности» выражалось во флаге. «Медиазона» писала, что 29 апреля Антонова присутствовала на митинге, на котором были «развернуты и демонстрировались три флага желтого цвета с надписью “Открытая Россия”».

Генпрокуратура признала нежелательными британские Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в конце апреля. Подчеркивалось, что деятельность организаций «представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства».

На российскую «Открытую Россию» запрет Генпрокуратуры не распространяется, подчеркивал основатель движения Михаил Ходорковский.