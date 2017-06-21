Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson собирается купить итальянскую компанию Ducati. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сумма сделки может составить до €1,5 млрд. Как отмечается, предложения о покупке Ducati также готовят индийский производитель мотоциклов Bajaj Auto и несколько инвестфондов. Один из источников агентства рассказал, что консультантом по сделке будет Goldman Sachs.

Предварительные предложения о покупке ожидаются в июле. Как отмечает Reuters, купить Ducati, в числе прочих, хочет фонд частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts.

Volkswagen, чье подразделение Audi контролирует Ducati, работает по сделке с инвестиционным бутиком Evercore. Отмечается, что вырученные средства должны помочь автопроизводителю восстановиться после дизельного скандала. Информацию по продаже отправили нескольким потенциальным покупателям, включая бывшего владельца Ducati, компанию Investindustrial.

О покупке Ducati также задумывались компании BMW, Honda и Suzuki, но потом они решили отказаться от участия в сделке, рассказали источники агентства.

Итальянская компания Ducati, известная как производитель мощных спортивных мотоциклов, была образована в 1926 году. Изначально компания занималась производством радиотехники, но после Второй мировой войны спрос на радиокомпоненты резко упал, поэтому Ducati начала выпускать мотовелосипеды и мотоциклы.

Крупнейший американский производителей мотоциклов Harley-Davidson был основан в 1903 году.