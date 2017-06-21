АФК «Система» обратилась к Банку России с просьбой расследовать попытку манипулирования с акциями группы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя «Системы» Сергея Копытова.

20 июня объем торгов ценными бумагами «Системы» на Московской бирже достиг максимума с начала мая, составив почти 1,7 млрд рублей. Для сравнения, днем ранее он находился на уровне 157,8 млн рублей. При этом котировки «Системы» сначала взлетели почти на 20%, но затем рост акций замедлился до 5–6%.

Резкое увеличение объема сделок с акциями «Системы» произошло после того, как в СМИ распространилась информация, что «Роснефть» отказалась от иска к группе и подала соответствующее ходатайство в суд Башкирии. В «Роснефти» рассказали, что ходатайство было подделано, а также обратились в правоохранительные органы по факту подлога.

В Центробанке ответили «Интерфаксу», что постоянно следят за ходом биржевых торгов: «При резком изменении котировок акций или объемов торгов проводится предварительный анализ с целью выяснить, нет ли признаков манипулирования или инсайдерской торговли». Однако в регуляторе не уточнили, были ли обнаружены подобные признаки в сделках с бумагами «Системы» 20 июня.

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Иск «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» был подан 2 мая 2017 года; позднее в число истцов вошла Башкирия. В конце мая сумма исковых требований к «Системе» была увеличена со 106,6 млрд до 170,6 млрд рублей. В такую сумму истцы оценили убытки «Башнефти» после реструктуризации 2014 года, которую, по их мнению, «Система» провела недобросовестно.