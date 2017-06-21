Несколько истребителей НАТО второй раз за день сопроводили самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу, когда он возвращался из Калининграда. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».

Истребители не делали попыток приблизиться к борту. Самолет Шойгу эскортировали российские истребители-бомбардировщики Су-34. Аналогичные сообщения передали также ТАСС и РИА Новости со ссылкой на собственных корреспондентов на борту главы Минобороны.

Ранее 21 июня стало известно, что на пути Шойгу в Калининград к его самолету попытался приблизиться истребитель НАТО F-16. Однако российский Су-27 «показал свое вооружение, качнув крыльями», после чего F-16 ушел в сторону.

Источник «Интерфакса» в аппарате НАТО рассказал, что истребители альянса были подняты 21 июня, чтобы идентифицировать три российских самолета над Балтийским морем. Однако в НАТО не знали, что на борту одного из них находился глава Минобороны РФ.

Как отметили в Минобороны, в последнее время участилось взаимное сопровождение самолетов РФ и стран НАТО на российских границах.

20 июня над Балтийским морем произошло сближение Су-27 и самолета-разведчика США RC-135. Источники Fox News отметили, что российский истребитель впервые подлетел к RC-135 на расстояние в полтора метра. В Минобороны позднее объяснили, что американский разведывательный самолет выполнил «провокационный разворот» в сторону Су-27, на который и отреагировал российский пилот.