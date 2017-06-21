Цены на нефть марки Brent во второй половине торгов 21 июня опустились на 2,3% до $44,95 за баррель. Ниже отметки $45 котировки североморской нефти последний раз находились в середине ноября 2016 года.

Стоимость североамериканской WTI также падает. К 19:55 мск баррель WTI подешевел на 2,5% до $42,4. Для сравнения, в начале торгов 21 июня Brent торговалась вблизи $46 за баррель, WTI – около $43,5.

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Основным фактором, влияющим на нефтяные котировки, стали данные по добыче в США: за прошедшую неделю она выросла на 20 тысяч баррелей в сутки и достигла рекордных с апреля 2015 года 9,35 млн баррелей в сутки. В результате усилились опасения игроков рынка, считающих, что усилий ОПЕК, решившейся продлить соглашение о заморозке нефтедобычи, будет недостаточно для достижения рыночного баланса.

На фоне снижения нефтяных цен ослабла российская валюта. Курс доллара на Московской бирже к 19:40 мск подскочил на 54 копейки до 60,18 рубля, а евро – на 71 копейку до 67,05 рубля. Выше 60 рублей валюта США поднялась впервые с начала февраля текущего года, евро пробил 67 рублей впервые с декабря 2016-го.