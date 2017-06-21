Социальная сеть «Одноклассники» нашла способ, как обойти блокировки на Украине. Об этом пишет «УНИАН» со ссылкой на сообщение, разосланное компанией пользователям соцсети.

«Вы снова можете без ограничений общаться в Одноклассниках со своими родными и близкими. Это возможно с помощью официальных мобильных приложений ОК для iPhone и Android», – сказано в сообщении.

В Одноклассниках рассказали, что благодаря последнему обновлению приложений жители Украины снова могут заходить в социальную сеть на территории страны.Обновленное приложение позволяет обходить запрет, распространенный на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая расширил санкции против России, под них попали, в частности, «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.Ru и «Яндекс». Согласно указу, активы оказавшихся в ограничительном списке компаний должны быть заморожены на территории страны, а местные провайдеры должны запретить предоставлять доступ к сайтам.

16 июня свой офис на территории страны решила закрыть социальная сеть «ВКонтакте». 1 июня свой офис закрыла компания «Яндекс». Оба решения были связаны с введенными против компаний санкциями.