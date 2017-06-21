Налет на музей Изабеллы Гарднер в Бостоне уже почти 30 лет остается крупнейшей в истории кражей предметов искусства. В 1990 году двое воров похитили из музея картины Рембрандта, Вермеера и Дега на сотни миллионов долларов. Ни похитителей, ни их добычу так и не нашли. Но теперь участники расследования заявляют, что близки к цели.

Один из расследователей – голландец Артур Бранд, частный детектив, который специализируется на поиске пропавших шедевров. По его данным, картины попали к лидерам Ирландской республиканской армии (ИРА), а позднее, возможно, были переправлены в Голландию.

«У меня есть пара зацепок, которые указывают на Голландию, – сообщил Бранд Bloomberg. – Сейчас я веду переговоры с людьми, которые могут иметь к этому отношение». По его словам, информация достаточно надежна. Если она подтвердится – дело будет раскрыто за несколько месяцев.

Похожие заявления делают и следователи ФБР, работающие над делом. Они говорят, что установили личности грабителей – по крайней мере, могут утверждать это с большой долей уверенности (имена пока не раскрываются). И что «находятся на верном пути», хотя пока и не знают, где находятся пропавшие картины.

Косвенный признак прогресса в этом деле – недавнее решение музея, увеличившего награду за возвращение картин. Ее повысили вдвое, с $5 млн до $10 млн (правда, предложение будет действовать только до конца года). Если появилась вероятность того, что картины найдутся – за них, возможно, придется заплатить.

Как ограбили музей?

Это произошло ночью. В частную художественную галерею в Бостоне, где собраны шедевры европейских художников и другие произведения искусства, пришли два человека в полицейской форме. Они заявили охраннику, что проверяют сообщение о «нарушении порядка», и попросили осмотреть здание.