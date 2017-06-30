Кадровые перестановки в «Роснефти» всегда окутаны тайной, особенно когда ее покидают ключевые топ-менеджеры. Но и после отставки им иногда приходится поддерживать отношения с компанией – в судах. Republic решил изучить, как и почему «Роснефть» расстается со своими менеджерами, сложно ли уволиться из компании и почему ее бывшие сотрудники опасаются требовать положенных компенсаций.

Чистка рядов

Обстоятельства и причины ухода топ-менеджеров «Роснефти» редко становятся достоянием общественности, хотя с 2015 года только глава аппарата Игоря Сечина менялся трижды. Также компанию покинули сразу двое руководителей службы безопасности, вице-президенты по финансам, правовому обеспечению и капитальному строительству. Доподлинно известно о причинах отставки только последнего – Андрей Вотинов, отвечавший за строительство, обвиняется в хищении и находится в международном розыске.

Одной из самых неожиданных стала прошлогодняя отставка Ларисы Каланды, которая отвечала за юридический блок, взаимодействие с органами власти и несколько лет руководила «Роснефтегазом». Она работала в компании 10 лет и считалась правой рукой Сечина.

Причины отставки не объяснялись, сотрудники компании признавались, что для всех она стала большой неожиданностью. РБК писал о неких разногласиях с Сечиным. «Вышла из доверия», – туманно объяснял Republic знакомый Каланды. Почти сразу после увольнения она перешла на работу в «Траснефть» – со стороны это выглядело как демарш, ведь ее прошлый и будущий работодатель находились в состоянии острого корпоративного конфликта.

Через две недели после трудоустройства Каланда получила иск от «Роснефти»: его Republic обнаружил в Кунцевском районном суде. Суть претензий стороны не комментирует, а из судебной базы понятно лишь, что «Роснефть» пыталась заставить Каланду исполнить некие обязательства. Сам процесс до сих пор не начался – документы вернули истцу из-за неправильного оформления.