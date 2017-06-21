Новый директор Исаакиевского собора Юрий Мудров считает, что вопрос о передаче собора РПЦ не достоин референдума. Также он выступил за совмещение функции музея и собора. Об этом он заявил РБК.

«Референдум не отразит общественное мнение в полном объеме, и вообще это не вопрос референдума. Улица и митинги не решат этот вопрос (вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ. – Republic), потому что, если по любому поводу будет собираться референдум, я считаю, что это непродуктивный путь развития. Сейчас нужно дать нам спокойно поработать», – рассказал Мудров.

Он отметил, что у Исаакия нет проблем с церковью. «Обязательно нужно совместить функции музея и собора. Наша задача – работать над усовершенствованием музейной деятельности», – уточнил директор.

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Юрий Мудров стал директором Исаакия 15 июня. До этого главой собора была Ирада Вовненко, которая сразу же после назначения Мудрова написала заявление об увольнении. 2 июня «Фонтанка» со ссылкой на источники в петербургской администрации писала о «срочном» поручении губернатора города Георгия Полтавченко найти нового руководителя музея, так как, по мнению администрации города, «таким объектом может руководить только мужчина».

В начале февраля руководство 23 петербургских вузов попросили губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко передать Исаакиевский собор РПЦ до Пасхи. По их словам, это станет «лучшим подарком христианам всего мира».

Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ 10 января, после этого в городе прошли несколько акций протеста против такого шага. Полтавченко обещал, что собор сохранит свою музейную функцию, а в РПЦ отмечали, что в нем не будут проводиться атеистические экскурсии, «будут искусствоведческие и множество исторических».

Как ожидается, Исаакий передадут церкви 12 июля. После перехода собор получит статус патриаршего храма, сообщили в Московской патриархии 27 апреля. Это означает, что ключевые решения в соборе будет принимать глава РПЦ.