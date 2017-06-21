Террористы «Исламского государства» подорвали соборную мечеть ан-Нури в Мосуле. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление вооруженных сил Ирака.

Мечеть построили в VII веке. Это место имело ключевое символическое значение для боевиков ИГИЛ, поскольку в ней лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году объявил халифат на захваченных территориях Ирака и Сирии.

Сейчас в Мосуле, неофициальной столице ИГИЛ, проходят бои между иракской армией и террористами. Установить контроль над территорией вокруг мечети Ан-Нури – главная задача армии Ирака. Согласно последним новостям, они находятся в 200 метрах от нее.

Операция по освобождению Мосула проводится с октября 2016 года. За это время удалось освободить восточную часть города. В феврале началась битва за освобождение западной. Уже в марте было объявлено об освобождении от террористов двух третей западной части города, а 18 июня иракские военные приступили к завершающей стадии освобождения западной части Мосула.