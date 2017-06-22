Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружило нарушения более чем на 4 млрд рублей при проверке закупок, произведенных в рамках программы по благоустройству Москвы «Моя улица». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию решения.

С просьбой проверить закупки в службу обращался депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он просил найти виновных в «разрушении выложенных в 2016 году гранитной плиткой тротуаров в Москве».

При этом ФАС не обращала внимания на качество плитки, но – на нарушения при проведении конкурсных процедур на 4,98 млрд рублей. Были проверены закупки по благоустройству Тверской улицы (от Моховой улицы до Пушкинской площади), а также закупки на укладку гранитной тротуарной плитки и бордюров в рамках программы «Моя улица».

В итоге были найдены нарушения в семи закупках, две из которых связаны с благоустройством Тверской. Комиссия решила, что оценка работ проводилась по «субъективным критериям».

Гендиректор юридической компании «НП-Эдвайс» Наталья Пантюхина рассказала газете, что уже ничего изменить нельзя.

«Срок действия контрактов истек. Это означает, что отменить их уже нельзя, признать недействительными по суду тоже нельзя. Остается только возможность для заказчика взыскивать ущерб от некачественно выполненных работ или заставить подрядчика переложить плитку в рамках гарантийного срока. Это можно сделать только по инициативе заказчика и по результатам судебного разбирательства. В этой возможности я сомневаюсь, так как контракты приняты без замечаний к качеству работ», – отметила Пантюхина.

Валерий Рашкин направил решения ФАС в Генпрокуратуру, чтобы провести дальнейшую проверку. Он считает, что «в этих схемах заложены коррупционные моменты». «Моя задача – найти ответственного, или чтобы вернули деньги, или чтобы сели, естественно, не на стульчики», – отметил Рашкин.

Программа «Моя улица» стартовала в Москве в 2015 году. За два года отремонтировали более ста улиц, а сумму работ РБК оценило в 45 млрд рублей. В 2016 году из-за масштабных реконструкций рестораторы и ритейлеры жаловались на значительное снижение выручки.

Мэрия Москвы запланировала в 2017 году дефицит бюджета в размере 218 млрд рублей. Это рекордная сумма при Сергее Собянине, но он назвал эту цифру технической и добавил, что столица не будет в ближайшие годы занимать на рынке.