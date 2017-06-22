Последние приключения мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана можно было бы назвать предвыборной интригой, но даже такое невинное определение в нынешних российских условиях нуждается в многословных пояснениях – речь идет о напряженной борьбе не за победу на выборах, а всего лишь за право участия в них.

«Медведевские» политические реформы декабря 2011 года, случившиеся после первого митинга на Болотной, с самого начала выглядели каким-то издевательством, но возвращение губернаторских выборов стоит считать главным из этих издевательств – упраздненную в 2004 году демократическую норму вернули в таком виде, что лучше бы и не возвращали.