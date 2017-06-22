Американское подразделение группы компаний «Р-фарм» Алексея Репика – R-Pharm Overseas Inc. передало американской Aspyrian Therapeutics Inc. лицензию на использование молекулы, произведенной «Р-фарма». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Р-фарма» Василия Игнатьева.

Сумма сделки не называется. Игнатьев рассказал, что Aspyrian будет периодически выплачивать российской компании роялти за пользование молекулой.

При этом права на молекулу в России останутся у российской компании. В США – они перейдут американской Aspyrian.

По словам Игнатьева, на данный момент молекула находится на второй фазе клинических испытаний. Ее назначение – лечение плоскоклеточного рака головы и шеи.

Гендиректор «Р-фарма» уточнил, что продажа молекулы даст компании возможность заработать на биоаналоге, а также участвовать в мировых исследованиях жизненно важных лекарств.

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова поделилась с газетой информацией о том, что российские компании до этого покупали у зарубежных молекулы. Так, в 2012 году «Р-фарм» получила лицензию на молекулу для лечения алкогольной зависимости от Eli Lilly Japan K. K.. В 2013 году – лицензию на препарат олокизумаб, используемый для лечения ревматоидного артрита разработки бельгийской компании UCB.